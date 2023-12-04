Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 6. hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Bitmez" denilen ilişkiye 'kariyer' darbesi! İş mi aşk mı? Ünlü şarkıcı yeni albümü için ilişkisini bitirdi...
EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur'luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık
G.Saray'ın yeni yıldızı ManU'dan! O teklif belli oldu
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte ülke puanında son durum!
İspanya'da sessiz maç!
ALES SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaş zammı yeniden hesaplandı
2023 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz yıldız Cimbom için geliyor! İngiliz yıldız Cimbom için geliyor! 10:19
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 10:16
Anadolu Efes'in konuğu Ataman'lı Panathinaikos! Anadolu Efes'in konuğu Ataman'lı Panathinaikos! 10:03
Luis Suarez Gremio'dan ayrıldı! Luis Suarez Gremio'dan ayrıldı! 09:57
Mağlubiyet sonrası dikkat çeken detay! Dzeko... Mağlubiyet sonrası dikkat çeken detay! Dzeko... 09:54
F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 09:49
Daha Eski
Dev maçta 3 puan Inter'in! Dev maçta 3 puan Inter'in! 00:43
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 00:53
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 00:57
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 01:00
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 01:00
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! 01:09