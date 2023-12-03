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Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 6. hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 17:30
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Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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