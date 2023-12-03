Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.