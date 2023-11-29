Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya Serie A devi Milan, Almanya Bundesliga devi Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 08:36
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Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Dortmund maçı 28 Kasım Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE

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