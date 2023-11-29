Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu: Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız!

Kerem Aktürkoğlu: Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berarabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem, "Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız. Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:43 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu: Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berarabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız. Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi. Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz."

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar! İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve gruptan çıkma ihtimalleri…
Son dakika: Yılın son MGK'sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
Okan Buruk: Rus ruletine döndü
F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?
PSV geriden gelerek kazandı!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! 00:21
Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... 23:58
PSV geriden gelerek kazandı! PSV geriden gelerek kazandı! 23:27
Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti 23:30
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? 23:34
Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! 23:43
Daha Eski
Halkbank'tan kritik galibiyet! Halkbank'tan kritik galibiyet! 21:26
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı G.Saray'ın golü ofsayta takıldı 21:34
Bayern Münih - Kopenhag | CANLI Bayern Münih - Kopenhag | CANLI 21:40
İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu 22:20
UEFA maçın adamını seçti! UEFA maçın adamını seçti! 22:58
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 23:08