Kerem Aktürkoğlu: Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berarabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3. golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız. Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi. Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz."