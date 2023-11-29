Bayern Münih - Kopenhag canlı izle! | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ında yer aldığı A grubunda 12 puanla zirvede bulunan ve üst turu garantileyen Alman devi Bayern Münih, 4 puanda bulunan Kopenhag ile Allianz Arena'da kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

B. MÜNİH- KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Kopenhag maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadeleyi EXXEN'den canlı izleyebilirsiniz.

B. MÜNİH- KOPENHAG MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies, Kimmich, Guerreiro, Coman, Muller, Tel, Kane.

Kopenhag: Grabara, Boilesen, Diks, Vavro, Jelert, Lerager, Falk, Goncalves, Elyounoussi, Bardghji, Claesson.