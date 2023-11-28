Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile RB Salzburg karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Real Sociedad - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50
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Real Sociedad - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Inter maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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