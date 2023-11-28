Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Napoli maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Napoli maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Napoli karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid - Napoli maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Napoli maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Napoli maçı CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Tv8,5 canlı izle: 28 Kasım 2023 Uefa Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın Tv8,5 şifresiz canlı izle ekranında!
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir | Fona dolar yatıran ünlü simalar | Filistin mesajı
ManU maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı
İrfan Can'a şaşırtan talip! İşte yapılacak teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benfica - Inter maçı ne zaman?
Benfica - Inter maçı ne zaman?
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 28 Kasım 2023
KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs yattı mı? Burs ve kredi sorgulama ekranı
ŞOK'TA BU HAFTA 28 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Harry Kane'in hedefi Lewandowski! Harry Kane'in hedefi Lewandowski! 11:44
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:33
Philadelphia Lakers karşısında farka koştu Philadelphia Lakers karşısında farka koştu 11:27
Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! 11:20
Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket 11:07
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 11:00
F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı 11:00
VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! 10:58
Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak 10:56
Braga - Union Berlin maçı ne zaman? Braga - Union Berlin maçı ne zaman? 10:55
Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? 10:51