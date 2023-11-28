Real Madrid - Napoli maçı CANLI İZLE | Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Napoli maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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