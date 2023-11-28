Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya Serie A devi Milan, Almanya Bundesliga devi Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 18:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE | Milan Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milan ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Dortmund maçı 28 Kasım Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

Milan - Dortmund maçı CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri
F.Bahçe'nin yeni transferini duyurdular! İşte bonservisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
ManU Galatasaray maçı hazırlıklarını bitirdi!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferini duyurdular! İşte bonservisi F.Bahçe'nin yeni transferini duyurdular! İşte bonservisi 17:22
Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! 17:10
Buruk açıkladı: Abdülkerim ve Davinson... Buruk açıkladı: Abdülkerim ve Davinson... 17:04
F.Bahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz F.Bahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz 16:48
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 16:41
Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 16:38
Daha Eski
Milan - Dortmund maçı ne zaman? Milan - Dortmund maçı ne zaman? 16:35
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! 16:26
Serdal Adalı'dan yönetim kurulu açıklaması! Serdal Adalı'dan yönetim kurulu açıklaması! 16:26
Icardi'ye dev talip! R. Madrid denmişti ancak... Icardi'ye dev talip! R. Madrid denmişti ancak... 16:12
Max Verstappen 5 rekoru daha kırdı! Max Verstappen 5 rekoru daha kırdı! 16:08
Büyükekşi'den Ali Yerlikaya'ya ziyaret! Büyükekşi'den Ali Yerlikaya'ya ziyaret! 15:58