Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Kopenhag maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.