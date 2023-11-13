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Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında İngiltere devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:40
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Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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