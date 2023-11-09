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Haklı olan vazgeçmez

Celtic taraftarı Atletico Madrid deplasmanında yine Filistin bayrakları astı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Haklı olan vazgeçmez

İsrail'in zulmüne futbolda en çok karşı çıkan grup Celtic'liler. İskoçların Green Brigade grubu maçlarda Filistin bayrakları astıkları için stada girişleri ülkede yasaklanmıştı. Celtic'in öcneki gün Atletico Madrid ile deplasmanda oynadığı maça giden grup İspanya'da yine aynı protestoyu yaptı. Green Brigade grubunun üyeleri deplasmanda yine Filistin bayrakları astı. Gazze'ye yapılan saldırıların bir an önce son bulması için tezahüratlarda bulundular. Zulme karşı dünyanın büyük bölümünün sustuğu bu dönemde Celtic taraftarının başkaldırısı Filistin'de de takdirle karşılandı.

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