Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Braga karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Braga maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Braga MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Popstar Mehtap’ın inanılmaz değişimi olay oldu! Mehtap Yılmaz başka biri gibi oldu!
CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu! Olaylı kurultayda İmamoğlu'ndan türlü entrikalar: Özgür Özel'in elini niye kaldırmadı?
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanları
Fenerbahçe'de Batshuayi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kopenhag - Manchester United maçı saat kaçta?
RB Salzburg - Inter maçı ne zaman?
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
8 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı ne durumda?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu! Fred ve Djiku'nun dönüş tarihleri belli oldu! 09:15
Kopenhag - Manchester United maçı saat kaçta? Kopenhag - Manchester United maçı saat kaçta? 09:08
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde dişli rakip! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde dişli rakip! 09:06
Hatayspor'da Galatasaray mesaisi! Hatayspor'da Galatasaray mesaisi! 08:59
Fenerbahçe Opet set vermedi! Fenerbahçe Opet set vermedi! 08:45
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:13
Daha Eski
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:13
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:13
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:13
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 01:13
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 01:13
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10