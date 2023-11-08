Napoli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Union Berlin maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

NAPOLI - UNION BERLIN MAÇI CANLI İZLE