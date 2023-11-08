Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu

Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in konuğu oldu. Temsilcimiz deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Manchester United deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu. Mücadele ev sahibi Kopenahg'ın 4-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte A Grubu'nda güncel puan durumu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:01 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 01:12
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Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları büyük çekişmeli maçlara sahne oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Okan Buruk ve öğrencileri gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, gruptaki ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Gruptaki bir diğer maçta Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Kopenhag'a konuk olduğu mücadele Kopenhag'ın 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU:

Bayern Münih: 12

Kopenhag: 4

Galatasaray: 4

Macnhester United: 3

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