Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları büyük çekişmeli maçlara sahne oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu oldu.

Sarı-kırmızılılar, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Okan Buruk ve öğrencileri gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, gruptaki ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Gruptaki bir diğer maçta Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Kopenhag'a konuk olduğu mücadele Kopenhag'ın 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU:

Bayern Münih: 12

Kopenhag: 4

Galatasaray: 4

Macnhester United: 3