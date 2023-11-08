Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları büyük çekişmeli maçlara sahne oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Okan Buruk ve öğrencileri gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, gruptaki ikinci maçında ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
Gruptaki bir diğer maçta Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Kırmızı Şeytanlar'ın Kopenhag'a konuk olduğu mücadele Kopenhag'ın 4-3 üstünlüğü ile sonuçlandı.
İŞTE A GRUBU'NDA PUAN DURUMU:
Bayern Münih: 12
Kopenhag: 4
Galatasaray: 4
Macnhester United: 3