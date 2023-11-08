Cedric Bakambu: Takımımla gurur duyuyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. hafta müsabakasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oldu.

Mücadeleyi Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken sarı-kırmızılıların tek golünü uzatma dakikalarında atan Cedric Bakambu maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE CEDRIC BAKAMBU'NUN AÇIKLAMALARI:

"TAKIMIMLA GURUR DURUYORUM"

"Açıkçası ben takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar, hiçbir şekilde bırakmadık maçı. Bu da aklımızda tutmamız gereken şey, bu da yolda devam etmeliyiz.

"MÜCADELEYE DEVAM ETMELİYİZ"

Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Her maçta aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç çok önemli. Kolay olmayacak ama aynı şekilde devam etmeliyiz.