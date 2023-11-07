Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Benfica maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.