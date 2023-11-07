Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Benfica karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Benfica maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan'ın eşinden 'zina' davası! "Eşim beni aldatıyor"
Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Flaş Muslera gelişmesi!
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RB Salzburg - Inter maçı ne zaman?
Real Madrid - Braga maçı ne zaman?
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! 13:45
RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? 13:33
Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? 13:29
Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı 13:26
Real Madrid - Braga maçı ne zaman? Real Madrid - Braga maçı ne zaman? 13:26
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? 13:22
Daha Eski
PSV - Lens maçı ne zaman? PSV - Lens maçı ne zaman? 13:18
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? 13:15
Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! 13:10
Flaş Muslera gelişmesi! Flaş Muslera gelişmesi! 12:45
Galatasaray Münih deplasmanına hazır! Galatasaray Münih deplasmanına hazır! 12:44
TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi 12:42