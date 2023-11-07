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Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Braga karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
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Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Braga maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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