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RB Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Salzburg ile Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
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RB Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Salzburg - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Salzburg ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Salzburg - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB SALZBURG - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Salzburg - Inter maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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