Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 4. hafta maçında Kopenhag, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı konuk edecek. Parken Stadyumu'nda oynanacak müsabaka temsilcimiz Galatasaray'ın durumunu da yakından ilgilendiriyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
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Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? KOPENHAG - MANU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester United maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED'IN EKSİKLERİ ÇOK

Kırmızı Şeytanlar, Kopenhag maçında 6 isimden mahrum olacak. Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho maçta süre alamayacak. Manchester United'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Bayern Münih 9
  2. Galatasaray 4
  3. Manchester United 3
  4. Kopenhag 1

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