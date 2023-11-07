Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Newcastle United maçı CANLI İZLE | Dortmund - Newcastle maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Dortmund Newcastle United maçı CANLI İZLE | Dortmund - Newcastle maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Almanya devi Borussia Dortmund ile Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Newcastle maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 17:30
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Dortmund Newcastle United maçı CANLI İZLE | Dortmund - Newcastle maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Borussia Dortmund - Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Newcastle maçı 7 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

DORTMUND - NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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