DORTMUND NEWCASTLE UNITED MAÇI CANLI İZLE | Borussia Dortmund - Newcastle maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Newcastle maçı 7 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

DORTMUND - NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE - TIKLA