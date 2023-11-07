Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - CELTİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Celtic maçı 7 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele UEFA TV'de canlı yayınlanacak.