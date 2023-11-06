Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı 7 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu'dan skandal "Nükleer" tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine...
Kartal ön libero için isim verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Porto - Antwerp maçı hangi kanalda?
Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda?
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? BİST
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi 09:49
Sivasspor iç sahada kazanamıyor! Sivasspor iç sahada kazanamıyor! 09:43
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! 09:39
Roma'dan mucizevi geri dönüş! Roma'dan mucizevi geri dönüş! 09:31
Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak 09:25
Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... 09:25
Daha Eski
Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? 09:21
Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? 09:18
Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? 09:15
Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? 09:12
Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı 09:08
Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? 09:07