Manchester City - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Young Boys maçı 7 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele UEFA TV'de canlı yayınlanacak.