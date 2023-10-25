Young Boys - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Manchester City maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.