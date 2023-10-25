Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Young Boys - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 00:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Young Boys - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Manchester City maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Barcelona maçında...
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
Türkiye Devler Ligi'ne 3 takım gönderebilir! İşte yeni kural
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35