Sevilla - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu'nda Sevilla ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Sevilla'nın ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele öncesi futbolseverler, "Sevilla - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi detaylar...

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SEVILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sevilla - Arsenal maçı 24 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.