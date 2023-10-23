Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada A Grubu'nda Manchester United sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:20
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Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Kopenhag maçı 24 Ekim Salı günü saat 22.00'te EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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