Manchester United - Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Kopenhag maçı 24 Ekim Salı günü saat 22.00'te EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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