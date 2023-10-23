Braga - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Braga - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 3. hafta maçında Sporting Braga ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Real Madrid maçı 24 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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