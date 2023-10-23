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Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika GS spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la 3. haftada karşılaşacak olan Alman devinin maç kadrosu belli oldu. Listede 5 yıldız isim sakatlığı sebebiyle yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 14:21
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Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la 3. haftada karşılaşacak olan Alman devinin maç kadrosu belli oldu. Listede 5 yıldız isim sakatlığı sebebiyle yer almadı. İşte Bayern Münih'in açıkladığı İstanbul kafilesi.

Listede yer almayan 5 isim şu şekilde; Manuel Neuer, Dayot Upamecono, Serge Gnabry, Leon, Goretzka, Raphael Guerreiro.

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