Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la 3. haftada karşılaşacak olan Alman devinin maç kadrosu belli oldu. Listede 5 yıldız isim sakatlığı sebebiyle yer almadı. İşte Bayern Münih'in açıkladığı İstanbul kafilesi.
Unser Kader für das #UCL-Match in Istanbul! ✨🏆#MiaSanMia #GSvFCB #packmas pic.twitter.com/3t52vgZ9at— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2023
Listede yer almayan 5 isim şu şekilde; Manuel Neuer, Dayot Upamecono, Serge Gnabry, Leon, Goretzka, Raphael Guerreiro.
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