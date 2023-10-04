Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Manchester City maçı canlı izle | RB Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

RB Leipzig - Manchester City maçı canlı izle | RB Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
RB Leipzig - Manchester City maçı canlı izle | RB Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

RB Leipzig - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda RB Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RB LEİPZİG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Manchester City maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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