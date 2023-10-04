Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Newcastle United - PSG maçı canlı izle | Dortmund - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Newcastle United - PSG maçı canlı izle | Dortmund - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Newcastle United ile PSG kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
Newcastle United - PSG maçı canlı izle | Dortmund - Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Newcastle United - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. F Grubu'nda Newcastle United ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - PSG maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi TV 8,5'ta canlı izleyebilirsiniz.

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