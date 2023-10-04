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Atletico Madrid 3-2 Feyenoord (Maç sonucu - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırladı. A. Madrid 5 golün olduğu mücadelede Feyenoord'u 4-3 mğlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 22:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 22:20
Atletico Madrid 3-2 Feyenoord (Maç sonucu - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'ndaki maçta Atletico Madrid Metropolitano Stadyumu'nda Feyenoord'u konuk etti.

TSİ saat 19.45'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Feyenoord, 7. dakikada Mario Hermoso'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ev sahibi Atletico Madrid 12. dakikada Alvaro Morata ile skoru eşitledi. Feyenoord'dan Hancko 34'te skoru 2-1'e getirirken, Griezmann 45+4. dakikada Atletico Madrid'e tekrar beraberliği getirdi. Mücadelenin 47. dakikasında sahneye çıkan Alvaro Morata maçta son sözü söyledi: 3-2.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 4 puana ulaşarak E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu, 3 puanda kalan Feyenoord ise 2. sıraya geriledi.

Atletico Madrid, E Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Ekim Çarşamba akşamı saat 22.00'de Celtic deplasmanına çıkacak; Feyenoord ise aynı gün 19.45'te sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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