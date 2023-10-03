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Ten Hag çekinceli

ManU’nun hocası Ten Hag, “G.Saray’ın tehlikeli oyuncuları var. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Ten Hag çekinceli

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Galatasaray karşısında çok dikkatli olacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin kadro kalitesine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, "Sadece İcardi ve Zaha'yla sınırlı olmadıklarını biliyoruz. Ayrıca Angelino, Tete ve Mertens gibi tehlikeli oyuncuları var. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Doğru sonucu alabilmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Ten Hag, düşük performans gösteren bazı oyuncuların sorulması üzerine, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı karakterimiz gösterecek" yanıtını verdi.

Bu sezon 9 maça çıkan 53 yaşındaki hoca, 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Ten Hag performansıyla eleştiriliyor.

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