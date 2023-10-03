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RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. G Grubu'nda RB Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

RB LEİPZİG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Manchester City maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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