Dortmund - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Dortmund ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DORTMUND - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dortmund - Milan maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.