Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Celtic - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celtic ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 14:10
Celtic - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Celtic ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Celtic - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CELTIC - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Celtic - Lazio maçı 4 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | EXXEN canlı izle ile UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray maçı canlı yayın izle
CHP yandaşı Halk TV ve Ayşenur Arslan'a soruşturma: Gözaltına alındı! Cafer Mahiroğlu RTÜK'ün inceleme kararı sonrası apar topar kovdu
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Başarının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dortmund - Milan maçı ne zaman?
Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman?
Masterchef Siron nasıl yapılır? İşte pratik Siron tarifi...
ISIRGAN ÇORBASI TARİFİ | Isırgan Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ | Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beklenen haber geldi! İşte dönüş tarihleri Beklenen haber geldi! İşte dönüş tarihleri 13:26
Dortmund - Milan maçı ne zaman? Dortmund - Milan maçı ne zaman? 13:13
Celtic - Lazio maçı ne zaman? Celtic - Lazio maçı ne zaman? 13:09
Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman? Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman? 13:03
THY EuroLeague'de kural değişiklikleri açıklandı THY EuroLeague'de kural değişiklikleri açıklandı 13:03
Fırtına'nın A. Demirspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın A. Demirspor mesaisi sürüyor! 12:45
Daha Eski
Filenin Efeleri ABD'ye direnemedi! Filenin Efeleri ABD'ye direnemedi! 12:13
Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında... Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında... 12:04
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 12:01
Beşiktaş'a İsrailli hakem! Beşiktaş'a İsrailli hakem! 11:56
F.Bahçe-Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu! 11:50
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori... 11:44