Sportnig Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting Braga - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Sporting Braga ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Napoli maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.