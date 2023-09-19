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Sportnig Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. C Grubu'nda Sporting Braga ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 13:44
Sportnig Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting Braga - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Sporting Braga ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Napoli maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.

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