Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Real Madrid ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Union maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Union Berlin maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.