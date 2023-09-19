Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı.
F Grubu'nda Milan ile Newcastle United karşılaşıyor. G Grubu'nda ise Young Boys ile Leipzig kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI 11'LERİ:
Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega, Chukwueze, Leao, Giroud.
Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak.
MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan - Newcastle United maçı 19 Eylül Salı günü saat 19:45'te başladı. Karşılaşma Exxen kanalında canlı yayınlanıyor.
YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇI 11'LERİ
Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Benito; Lauper, Ugrinic, Niasse, García; Elia, Itten.
Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Xavi Simons, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.
📺 YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Young Boys - Leipzig maçı 19 Eylül Salı günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.