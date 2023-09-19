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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. İlk hafta maçlarında F Grubu'nda Milan, Newcastle United'ı, G Grubu'nda ise Young Boys, Leipzig'i konuk ediyor. Bu karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 21:40
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı.

F Grubu'nda Milan ile Newcastle United karşılaşıyor. G Grubu'nda ise Young Boys ile Leipzig kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI 11'LERİ:

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega, Chukwueze, Leao, Giroud.

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak.

MILAN - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Newcastle United maçı 19 Eylül Salı günü saat 19:45'te başladı. Karşılaşma Exxen kanalında canlı yayınlanıyor.

YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Benito; Lauper, Ugrinic, Niasse, García; Elia, Itten.

Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Xavi Simons, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

📺 YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

YOUNG BOYS - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Young Boys - Leipzig maçı 19 Eylül Salı günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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