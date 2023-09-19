Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lille - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Lille ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - OLIMPIJA LJUBLJANA SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Olimpija Ljubljana maçı 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.