Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lazio - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Lazio - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LAZIO - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio - Atletico Madrid maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'den canlı izleyebilirsiniz.