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Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Atletico Madrid karşı karşıya geleek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 07:55 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 08:10
Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lazio - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Lazio - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LAZIO - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio - Atletico Madrid maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'den canlı izleyebilirsiniz.

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