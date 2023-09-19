Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica sahasında Red Bull Salzburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:50
Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Red Bull Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda Benfica - Red Bull Salzburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BENFICA - RED BULL SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Red Bull Salzburg maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu: Filenin Sultanları Türkiye voleybol takımı grupta kaçıncı sırada?
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bizim için AB bitmiştir
Arda Güler'den sevindiren haber!
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta?
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta?
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi
TV 8,5 CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi 15:23
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 15:23
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? 15:19
Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? 15:15
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı 15:13
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! 15:04
Daha Eski
Arda Güler'den sevindiren haber! Arda Güler'den sevindiren haber! 14:55
Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! 14:46
Türkiye - Arjantin maçı saat kaçta? Türkiye - Arjantin maçı saat kaçta? 14:36
Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? Club Brugge - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:23
Sporting Braga - Napoli maçı saat kaçta? Sporting Braga - Napoli maçı saat kaçta? 13:44
Hatayspor'da Trabzonspor mesaisi başladı! Hatayspor'da Trabzonspor mesaisi başladı! 13:26