Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - PSV Eindoven maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindoven karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindoven maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen ve TV 8.5'da canlı yayınlanacak.