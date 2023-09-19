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Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindoven karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:20
Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - PSV Eindoven maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindoven karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - PSV Eindoven maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindoven maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen ve TV 8.5'da canlı yayınlanacak.

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