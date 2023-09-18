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Shakhtar Donetsk Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Shakhtar Donetsk-Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:10
Shakhtar Donetsk Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Porto'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Devler Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Porto arasında oynanacak maç, 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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