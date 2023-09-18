Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. F Grubu'nda PSG - Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:57
PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F Grubu'nda PSG - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Borussia Dortmund maçı 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.

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