PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. F Grubu'nda PSG - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Borussia Dortmund maçı 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.