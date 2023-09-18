Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Lazio - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 10:27
Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. E Grubu'nda Lazio - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LAZIO - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio - Atletico Madrid maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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