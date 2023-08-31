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UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının belirlenmesinin ardından, yılın en iyi erkek-kadın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahibini buldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:07
UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yılın en iyileri ödülleri de verildi.

İşte ödül sahipleri...

UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

YILIN KADIN TEKNİK DİREKTÖRÜ
İngiltere Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Sarina Wiegman, UEFA'da 'Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü' seçildi.

UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

YILIN KADIN FUTBOLCUSU
Barcelona'da forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Aitana Bonmati, UEFA'da 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçildi.

UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

YILIN ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA'da 'Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü' seçildi.

UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

YILIN ERKEK FUTBOLCUSU
UEFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland oldu.

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