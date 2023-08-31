UEFA'da yılın en iyileri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yılın en iyileri ödülleri de verildi.
İşte ödül sahipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yılın en iyileri ödülleri de verildi.
İşte ödül sahipleri...
YILIN KADIN TEKNİK DİREKTÖRÜ
İngiltere Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Sarina Wiegman, UEFA'da 'Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü' seçildi.
YILIN KADIN FUTBOLCUSU
Barcelona'da forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Aitana Bonmati, UEFA'da 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçildi.
YILIN ERKEK TEKNİK DİREKTÖRÜ
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA'da 'Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü' seçildi.
YILIN ERKEK FUTBOLCUSU
UEFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland oldu.