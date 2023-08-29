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Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Young Boys ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:20
Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Young Boys ile Maccabi Haifa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - MACCABİ HAIFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Maccabi Haifa maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı yayınlanacak.

YOUNG BOYS - MACCABI HAIFA MAÇI CANLI İZLE

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