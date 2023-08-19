AEK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. AEK ile Dinamo Zagreb kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK - Dinamo Zagreb maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.