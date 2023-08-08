Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi AEK - Dinamo Zagreb maçı ertelendi mi? AEK - Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak?

AEK - Dinamo Zagreb maçı ertelendi mi? AEK - Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak?

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi iki takım taraftarları birbirine girdi. Yunanistan'da çıkan olaylarda 1 taraftar hayatını kaybederken 8 taraftarın ise yaralandığı belirtildi. UEFA'dan yapılan açıklamada, müsabakanın ertelendiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 12:49
AEK - Dinamo Zagreb maçı ertelendi mi? AEK - Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ve Dinamo Zagreb müsabakası öncesi büyük olaylar çıktı. İki takımın karşı karşıya gelmesi planlanan müsabaka, taraftarların karıştığı olaylar nedeniyle ertelendi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

UEFA'dan yapılan açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI, 98 KİŞİ TUTUKLANDI

Yunanistan'da çıkan olaylarda 1 taraftar hayatını kaybederken 8 taraftarın ise yaralandığı belirtildi. Yunan polisinin çıkan olaylar sonrası toplam 98 kişiyi tutukladığı kaydedildi.

AEK - Dinamo Zagreb maçıyla ilgili alınacak kararın ardından müsabakanın yeni tarihi netlik kazanacak.

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