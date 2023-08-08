AEK - Dinamo Zagreb maçı ertelendi mi? AEK - Dinamo Zagreb maçı hangi tarihte oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ve Dinamo Zagreb müsabakası öncesi büyük olaylar çıktı. İki takımın karşı karşıya gelmesi planlanan müsabaka, taraftarların karıştığı olaylar nedeniyle ertelendi.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
UEFA'dan yapılan açıklamada; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK-Dinamo Zagreb maçının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.
1 ÖLÜ, 8 YARALI, 98 KİŞİ TUTUKLANDI
Yunanistan'da çıkan olaylarda 1 taraftar hayatını kaybederken 8 taraftarın ise yaralandığı belirtildi. Yunan polisinin çıkan olaylar sonrası toplam 98 kişiyi tutukladığı kaydedildi.
AEK - Dinamo Zagreb maçıyla ilgili alınacak kararın ardından müsabakanın yeni tarihi netlik kazanacak.